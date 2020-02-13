На съезде со «старого моста» на Заводскую улицу мужчина скончался на месте ДТП. Авария произошла 13 февраля днем. Кадры с места аварии появились в сообществе зеленоградских автолюбителей.

По словам очевидцев пожилой водитель на «Жигулях» врезался сзади во внедорожник Volvo, а тот врезался в дорожное ограждение. Очевидцы предполагают, что мужчине стало плохо за рулем еще до столкновения. Также по их словам труп, когда вынули из машины и положили на землю, не убирали несколько часов.

В управлении ГИБДД «Зеленоград.ру» подтвердили, что в аварии на пересечении Старокрюковского проезда и Заводской улицы погиб 61-летний водитель «ВАЗа» и уточнили время аварии — 16:35. Пробка на «старом мосту» продержалась больше четырех часов с момента аварии. Погиб ли мужчина от приступа или столкновения в полиции не уточнили.