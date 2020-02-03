Пропал 68-летний пациент больницы Сергей Голубев. В воскресенье, 2 февраля, он ушел из стационара в неизвестном направлении. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы. Рост 174 сантиметра, телосложение плотное, волосы седые, глаза серые.
Одежда. Тёмно-синяя куртка, тёмные штаны, тёмная кепка.
Поисково-спасательный отряд «Лиза алерт» просит помощи добровольцев в розыске пропавшего.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Сергея Голубева, сообщите по телефону горячей линии отряда: 8 (800) 700-54-52 или в «112».
Вместо сортировки мусора компания несколько лет просто сваливала его на своем участке. Чтобы остановить мусоровозы, на въезде пришлось вырыть траншею и поставить бетонные блоки Истории
Жителей 15-го микрорайона приглашают на публичные слушания, чтобы закрепить отмену стройки в их дворе Новости
«Поезжайте в промзону, куда хотите». Из корпуса 856 выселяют жильцов. Некоторым идти некуда — только на улицу. Почему это происходит? Истории
На площади Юности снова откроют прокат «спортивного инвентаря». На самом деле там механические пони и детские электромобили Новости
Не кладите зубы на тумбочку! Врач-ортопед Алексей Абросимов о современных технологиях протезирования зубов Реклама
Школы могут ввести «зачёты» вместо оценок за музыку, изо и физкультуру. Учителя считают, что это убьет мотивацию к предметам Истории