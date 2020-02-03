Пропал 68-летний пациент больницы Сергей Голубев. В воскресенье, 2 февраля, он ушел из стационара в неизвестном направлении. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы. Рост 174 сантиметра, телосложение плотное, волосы седые, глаза серые.

Одежда. Тёмно-синяя куртка, тёмные штаны, тёмная кепка.

Поисково-спасательный отряд «Лиза алерт» просит помощи добровольцев в розыске пропавшего.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Сергея Голубева, сообщите по телефону горячей линии отряда: 8 (800) 700-54-52 или в «112».