Автобус «Зеленопарка» врезался в столб у ТЦ «Панфиловский». Видео 28.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Водитель автобуса с логотипом торгово-развлекательного центра «Зеленопарк» не справился с управлением на заснеженной дороге и въехал в столб.

Инцидент произошел в 10:36 во вторник, 28 января, на перекрестке у «Панфиловского». Автобус двигался от остановки «1-й торговый центр» в сторону военкомата. При повороте с проспекта Генерала Алексеева на Панфиловский проспект, водитель не сумел завершить манёвр. С поврежденного автобусом столба в момент удара слетела камера фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Ехавший следом водитель «Мицубиси», судя по видео, чудом избежал столкновения. Он едва не врезался сзади в остановившийся автобус, но вовремя сумел изменить траекторию, лишь зацепив автобус правым бортом. Обошлось сорванным зеркалом и, вероятно, поцарапанным боком.

По словам очевидца, пассажиров в автобусе он не заметил. Вместо автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие, на маршрут отправили другой, так что расписание движения транспорта до «Зеленопарка» и обратно не изменилось, заверили «Зеленоград.ру» в торгово-развлекательном центре. По их информации, водитель не пострадал.

Видео Михаила Коваленко.

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