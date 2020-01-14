Синоптики предупредили о сильном ветре в ближайшие двое суток 14.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Сильный юго-западный ветер порывами до 17 метров в секунду прогнозируют синоптики с девяти утра 15 января до девяти утра 17 января в столице и области. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Такая погода потенциально опасна из-за возможных чрезвычайных ситуаций: обрыва линий электропередачи, обрушения рекламных конструкций, падения деревьев.

Ветер местами будет сопровождаться небольшими осадками преимущественно в виде дождя. Температура воздуха в Зеленограде в эти дни — до трёх градусов тепла, однако ощущаться будет как два-шесть градусов мороза.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями экстренные службы рекомендуют убирать вещи с балконов, парковать автомобили в гараже или (при его отсутствии) вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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