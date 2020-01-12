Сильный ветер и гололедицу прогнозируют в Зеленограде до утра понедельника 12.01.2020 ZELENOGRAD.RU

МЧС предупредило о сильном ветре с воскресенья на понедельник в Зеленограде и ближайшем Подмосковье. Ветер порывами будет достигать 17 метров в секунду. Такая погода продержится до 10 утра 13 января.

«Усиление юго-западного, западного ветра порывами 12-17 м/с. На дорогах гололедица», — говорится в экстренном сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует строго соблюдать правила персональной безопасности: «Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу [в частном секторе. — «Зеленоград.ру»]. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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