UPD. В ночь на 12 января пропавшую женщину нашли замерзшей насмерть в 20-м микрорайоне.

Мороз (Илькина) Лариса Васильевна пропала 10 января. Она вышла из дома в районе Старое Крюково и до сих пор не вернулась.

Особые приметы: женщина ходит с костылем.

Приметы: рост 160 см, телосложение — худощавое, волосы ниже плеч, крашеные в темный с проседью, глаза карие.

Была одета: темно-синяя куртка Adidas, черные брюки, ботинки на резинке, коричневый берет на голове. При себе у нее была черная сумка.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о пропавшей и ее возможном местонахождении, просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или на «112». Также можно позвонить в полицию в отдел розыска: 8-496-262-51-36, 8-905-703-14-18 или в дежурную часть: 8-495-994-15-70, 8-495-994-15-15.