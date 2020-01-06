В рождественскую ночь общественный транспорт продлит свою работу в связи с храмовыми богослужениями и православными празднествами. Выяснили, в какое время и какие службы пройдут в зеленоградских и андреевском храмах, как будет работать транспорт и какую развлекательную программу приготовил фестиваль «Путешествие в Рождество».
Литургия начнется в полночь с 6 на 7 января. В разных храмах ей предшествуют Всенощная, Утрени, Часы, исповеди. Подробное расписание можно узнать на сайтах храмов.
Храм святителя Николая Мирликийского: Никольский проезд, 1. Сайт: zelen-hram.ru.
Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца: Георгиевский проспект, 17-й микрорайон. Сайт: georgy-hram.ru. Во «ВКонтакте»: vk.com/hram_georgy.
За полчаса до литургии начнется утреня — с красивыми церковными песнопениями.
7 января в 11:30 пойдут колядовать, в 13:00 начнется празднование на территории храма: песни, разговление, детская программа.
Храм преподобного Сергия Радонежского: Панфиловский проспект, 23. Сайт: arhangelhram.ru. Во «ВКонтакте»: vk.com/arhangelhramzelenograd.
За полчаса до литургии будут принимать исповедь.
Храм святого благоверного великого князя Александра Невского: улица Александровка, 1А. Сайт: alexandr-hram.ru. Во «ВКонтакте»: vk.com/alexandr_hram.
Филаретовский храм (храм иконы Божией Матери «Скоропослушница»): улица Филаретовская, 3. Сайт: dobrohram.ru.
Спасский храм в поселке Андреевка: Андреевка, Староандреевская улица, 72. Сайт: spas-andreevka.ru. Во «ВКонтакте»: vk.com/spasandreevka.
Для тех, кто не сможет прийти на ночное богослужение, Спасский храм запустит прямую трансляцию в инстаграме. Начало в 23:00.
Наземный транспорт будет работать до 3 часов ночи 7 января.
- От храма святителя Филарета — автобусы № 9, 11, 29.
- От Никольского храма — автобусы № 1, 2, 12, 19.
Метро, МЦК и МЦД будут работать до 2 часов ночи.