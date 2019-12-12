Трагический инцидент произошел в четвертом микрорайоне: человек умер на улице. «Скорая» приехала и уехала, а его тело долго лежало на виду без всякой охраны. Это случилось в обеденное время — как раз когда дети идут из школы.

Человек скончался, вероятно, по дороге из магазина: рядом с ним стояла какая-то хозяйственная сумка. «Скорая» приехала на место около часа дня. Бригада освидетельствовала тело, накрыла его чёрным мешком и уехала, не дожидаясь полиции. Вокруг этого пятачка четыре больших дома, в пятнадцати шагах от трупа — детская площадка. Много детей возвращалось в этот момент с учёбы, а на их пути — такая картина. «Труповозка» забрала умершего только через полтора часа, и всё это время тело лежало на газоне без присмотра.

«Хоть бы дворника какого рядом поставили, чтобы тело не привлекало столько внимания детей и других прохожих», — поделилась с «Зеленоград.ру» жительница 417-го корпуса.

Она позвонила в префектуру спросить, куда ей обратиться, чтобы к умершему кого-нибудь приставили и увезли его. Там ответили, что свяжутся с полицией. Через некоторое время женщине позвонили из полиции и сказали, что на месте работает участковый. Но ни участкового, ни кого-то другого в полицейской форме она так и не увидела до приезда спецмашины. Опорный пункт участкового при этом находится в том же 417-м корпусе.

«Я сама работала в „скорой“ и понимаю: да, трагедии случаются, люди умирают на улице. Но я не понимаю того равнодушия, с каким бригада медиков и полиция отнеслись в этой ситуации к окружающим», — говорит наша читательница.

Не сложно представить, какой стресс может получить ребёнок, который, проходя мимо, из любопытства заглянет под чёрный пакет.

Бригада «скорой» после освидетельствования тела обычно дожидается полицейского — как правило, это именно участковый, рассказал «Зеленоград.ру» источник в медицинских кругах. Но если поступает какой-то экстренный вызов, например к ребёнку или к человеку, нуждающемуся в срочной медицинской помощи, тогда да, могут уехать, не дождавшись полиции.