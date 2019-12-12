Зеленоградская IT-компания открывает бесплатные курсы для начинающих по специальности «FullStack web developer» 12.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская компания OnGrid Systems открывает бесплатный курс по IT-специальности «FullStack web developer», ориентированный на начинающих.

Веб-разработчики полного стека сегодня являются, пожалуй, самой универсальной профессией для старта. Это отличное начало дальнейшей карьеры в сфере как программирования, так и множества других инженерных профессий. По результатам недавнего исследования популярный журнал AppDeveloperMagazine сделал вывод, что именно Full stack инженеры в 2019 году являются наиболее востребованными IT-шниками.

Под руководством опытного архитектора и практикующих программистов команды OnGrid вы освоите стандарты интернета, основы построения веб-приложений, администрирования Linux и облачных сервисов, получите опыт совместной работы с программным кодом и уже по результатам первых недель создадите свое первое веб-приложение!

Занятия в группе организованы на принципах самостоятельного обучения по предоставленным материалам, возникающие вопросы можно задавать и обсуждать в Telegram-чате группы. А раз в две недели проводятся вебинары с разработчиками и архитекторами OnGrid. Входные требования самые минимальные, а наиболее активных и старательных студентов мы намерены брать на стажировку на реальные, боевые проекты. Ограничений по полу и возрасту нет. Вступать в группу и приглашать друзей можно по ссылке t.me/OnGridFullstackDev. Программа курса здесь.

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