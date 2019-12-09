У метро «Ховрино» похитили человека и вымогали у него деньги 09.12.2019 ZELENOGRAD.RU

В полицию обратился 32-летний местный житель, которого похитили с требованием отдать все деньги. Ему удалось сбежать от злоумышленников. Одного из них полиция задержала.

Четверо мужчин подошли к жертве возле станции метро «Ховрино». Силой его отвели в лесопарк неподалеку и заставили отдать все имеющиеся при нем ценности, деньги и личные вещи. Следом от него потребовали перевести в их пользу деньги с банковской карты. Для этого жертву отвезли к ближайшему банкомату.

Когда мужчину вывели из машины возле терминала, ему удалось вырваться и сбежать от похитителей. Он добрался до ближайшего отдела полиции, где рассказал о случившемся. По горячим следам полиция задержала одного из подозреваемых — ранее судимого 28-летнего приезжего. Сейчас он находится под стражей, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции.

Ховринский следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Грабёж». Остальные подозреваемые в розыске.

Полиция устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности каждого из участников этого инцидента.

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