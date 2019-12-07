Серьезная пробка на Панфиловском проспекте протянулась в направлении «старого города» от Андреевки. Недалеко от пересечения с улицей Каменка на дороге чинят автобус.



Также движение в другом направлении усложняют дорожные службы, которые в срочном режиме устанавливают дополнительное освещение на переходах по всему городу.

В 12:00 пробка красная, хотя автобус убрали, по словам очевидца.

В 12:15 в направлении из Андреевки затор остается столь же сильным.

В 12:40 пробка закончилась.