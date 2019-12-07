Фото: Далматин Дмитрий
Серьезная пробка на Панфиловском проспекте протянулась в направлении «старого города» от Андреевки. Недалеко от пересечения с улицей Каменка на дороге чинят автобус.
Также движение в другом направлении усложняют дорожные службы, которые в срочном режиме устанавливают дополнительное освещение на переходах по всему городу.
В 12:00 пробка красная, хотя автобус убрали, по словам очевидца.
В 12:15 в направлении из Андреевки затор остается столь же сильным.
В 12:40 пробка закончилась.
Фото: Далматин Дмитрий
Устанавливают освещение
Фото: Далматин Дмитрий
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
«Водители ездят быстро, потому что им позволяет это делать инфраструктура». Фонд «Городские проекты» о причинах гибели в Зеленограде двух пешеходов Истории
«У нас перестали гибнуть в машинах — теперь убивают пешеходов». Эксперты о причинах гибели ребенка на «зебре» Истории
После гибели ребенка на «зебре» появилась петиция с требованием подсветить все пешеходные переходы в Зеленограде Новости
Добавлять автобусы на 400 «экспрессе» некуда, ждать недолго, пересядем на МЦД. Мнение префектуры Истории