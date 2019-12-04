Строительный мусор загорелся на втором этаже нового дома рядом с корпусом 900. Это строящаяся 14-этажка для переселенцев по программе реновации.

Пожарные прибыли на место через три минуты после вызова, который поступил на пульт в 9:22. На полную ликвидацию пожара потребовалось десять минут. Площадь горения составила 10 квадратных метров.

До прибытия пожарных 20 рабочих самостоятельно покинули здание, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе МЧС округа.