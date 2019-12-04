В новостройке в 9-м микрорайоне произошел пожар 04.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Строительный мусор загорелся на втором этаже нового дома рядом с корпусом 900. Это строящаяся 14-этажка для переселенцев по программе реновации.

Пожарные прибыли на место через три минуты после вызова, который поступил на пульт в 9:22. На полную ликвидацию пожара потребовалось десять минут. Площадь горения составила 10 квадратных метров.

До прибытия пожарных 20 рабочих самостоятельно покинули здание, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе МЧС округа.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».

Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Детские сады и школы Зеленограда эвакуировали из-за угроз о взрывчатке Новости
«Левый фронт» и гражданские активисты Зеленограда приглашают на встречу о России будущего: Удальцов, Развозжаев, Шевченко, Ульянченко Афиша
Проезд в автобусах и метро подорожает с 1 февраля. Кроме безлимитных проездных Новости
В третьем микрорайоне откроется «Пятерочка». Двадцать пятая в Зеленограде Новости
В новостройке в 9-м микрорайоне произошел пожар Новости
Женщину сбили на тротуаре возле школы в Никольском проезде перед МЖК. Она в реанимации Новости
«400-й уезжает полупустой — все ждут сидячих мест». Письмо в редакцию о проблеме из-за новых автобусов НефАЗ Истории
С дворниками и техникой для зимней уборки «более-менее порядок», заверяет префектура. После объединения «Жилищников» убирать станут лучше Новости
Как расширить парковочное пространство на Центральном проспекте. Предложения жителя 4-го микрорайона Александра Панфилова Истории
Молочные кухни в Московской области закроют с января и заменят деньгами Новости
Спасенный нашими читателями селезень обрел новый дом и подругу в частном парке компаний «Артис» и «Гуд Вуд» под Зеленоградом Истории
Новый салон красоты и чехарда с банками. Что происходит в обширных нежилых помещениях «Флейты» Новости
Путину предложили достроить М-11. Нужно сделать объезд Твери и хорду к М-9 Новости
Доходы зеленоградцев последние годы росли быстрее, чем в Москве. На сколько выросли официальные зарплаты и будет ли это продолжаться? Истории
Хорошо ли жить в домах без мусоропровода. Зеленоградцы рассказывают о своем опыте Истории
Станцию Крюково обесточили почти на сутки. И это была не авария Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру