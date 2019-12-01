Пропала 49-летняя жительница Солнечногорска Наталья Валовьева, работающая в Зеленограде. Помогите найти 01.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Наталья Валовьева, 49-летняя жительница Солнечногорска, пропала 22 ноября. Отправилась на работу в Зеленоград и не вернулась.

Дочь Виктория обратилась за помощью в полицию, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и другие добровольческие группы, а также распространяет информацию через разные интернет-сообщества.

Виктория рассказала, что накануне, 21-го, они вмести пришли домой. В шесть утра следующего дня она написала дочери СМС о том, что уехала на работу. Телефон у нее разряжался, а зарядку она забыла взять. Когда через несколько часов девушка начала ей звонить, телефон уже был отключен. На работе Наталья в тот день так и не появилась, но никаких предпосылок для ее исчезновения не было, передает рассказ Виктории «Подмосковье сегодня».

Приметы. Рост 168 сантиметров, телосложение плотное, каштановые волосы, карие глаза.

Одежда. Длинная темно-синяя куртка с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки. При себе у Наталья была темно-синяя женская куртка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите информацию по телефонам: 112, 8(800)700-54-52 (горячая линия «Лиза Алерт») или 8(495)994-15-15 (дежурная часть солнечногорской полиции).

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