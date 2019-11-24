Грузовик сгорел на Георгиевском шоссе. Фото и видео 24.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Грузовик МАЗ с прицепом загорелся на Георгиевском шоссе по пути к Пятницкому шоссе. Сгорела водительская кабина.

Я мимо ехал в 14:40 — грузовик уже горел. Минут через 20 приехали пожарные, но кабина минут за 10 сгорела. Проезжавшие мимо автомобилисты пытались своими огнитушителями потушить, но плямя только больше становилось" , — рассказал «Зеленоград.ру» очевидец Семён К.

Горящий грузовик стоял на обочине — вероятно, водитель успел припарковать большегруз и покинуть кабину. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября.

Видео: Алексей Штапов и Andrey Kulakoff.

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