Грузовик МАЗ с прицепом загорелся на Георгиевском шоссе по пути к Пятницкому шоссе. Сгорела водительская кабина.
Я мимо ехал в 14:40 — грузовик уже горел. Минут через 20 приехали пожарные, но кабина минут за 10 сгорела. Проезжавшие мимо автомобилисты пытались своими огнитушителями потушить, но плямя только больше становилось" , — рассказал «Зеленоград.ру» очевидец Семён К.
Горящий грузовик стоял на обочине — вероятно, водитель успел припарковать большегруз и покинуть кабину. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет.
Инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября.
Видео: Алексей Штапов и Andrey Kulakoff.
О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».