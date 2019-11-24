Грузовик МАЗ с прицепом загорелся на Георгиевском шоссе по пути к Пятницкому шоссе. Сгорела водительская кабина.

Я мимо ехал в 14:40 — грузовик уже горел. Минут через 20 приехали пожарные, но кабина минут за 10 сгорела. Проезжавшие мимо автомобилисты пытались своими огнитушителями потушить, но плямя только больше становилось" , — рассказал «Зеленоград.ру» очевидец Семён К.