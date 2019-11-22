Температура теплоносителя в городской системе теплоснабжения увеличена в связи с похолоданием. Сейчас в магистральных сетях она составляет 102-104 градуса. День назад температура была 75-77 градусов. Увеличен и объем циркулирующего теплоносителя — примерно на 20 процентов (с 250 до 300 тысяч кубометров в час).

Это первое серьезное похолодание в этот отопительный период и сейчас специалисты контролируют балансировку системы теплоснабжения, сообщается на странице МОЭК в фейсбуке. Если потребители отмечают недостаточный уровень отопления, то им следует обращаться в свои управляющие компании для настройки внутридомовой системы по телефону 8-495-539-53-53, а в случае необходимости — оставлять обращения в контакт-центр МОЭК по телефону 8-495-539-59-59 или на портале online.moek.ru.

Холодная погода с ночной температурой до -10 градусов по прогнозу сохранится до среды.