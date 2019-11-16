Пропавшего жителя Ржавок нашли мертвым в лесу 16.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Сорокапятилетний Юрий пропал из дома в Ржавках 2 ноября. Потерявшие его родные обратились в полицию и поисково-спасательный отряд «Лиза алерт». Через неделю его нашли. К сожалению, человек погиб. Наши читатели, принимающие участие в розыске, беспокоятся о судьбе пропавших. После сообщений о розыске пропавших людей редакция «Зеленоград.ру» старается узнать о том, чем завершается поиск.

Юрия обнаружили мертвым в лесу без внешних признаков насильственной смерти. Следователь с места происшествия изъял упаковку лекарственных средств. По предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила в результате отравления, сообщили «Зеленоград.ру» следственные органы. От чего именно — это еще предстоит выяснить экспертам.

Сейчас продолжается проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Возможно, это был несчастный случай. Наши соболезнования родным и близким.

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