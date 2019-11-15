Бесплатное обследование на предрасположенность к диабету проходит до конца недели 15.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Пройти бесплатное скрининговое обследование на предрасположенность к сахарному диабету второго типа можно в любом Центре молекулярной диагностики до 17 ноября включительно. Для этого нужно пройти онлайн-тест. Полученный затем промокод позволит сдать анализы со 100-процентной скидкой.

Тест дает возможность мгновенно оценить степень риска развития сахарного диабета второго типа. Промокод, отправленный после тестирования, предоставляет право на бесплатное скрининговое исследование для диагностики диабета и контроля уровня сахара крови («090037 — Глюкоза (Glucose)» или «090042 — Гликозилированный гемоглобин (Glycated Hemoglobin)».

В Зеленограде есть два центра CMD: возле станции Крюково, корпус 1801Б, и у остановки «Первый торговый центр», корпус 250). Есть также офисы в Солнечногорске, Красногорске, Химках, Клину и в Москве — полный список на сайте cmd-online.ru. Акция, направленная на раннюю диагностику сахарного диабета, проходит в часы работы CMD: 15 ноября — до 20:00, в выходные с 8:00 до 17:00. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Уточнить информацию можно по телефонам: 8(495)788-000-1 и 8(499)733-11-00.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом. По данным Международной диабетической федерации, диабет второго типа развивается у каждого одиннадцатого человека в мире, причем половина из них не знают о своем диагнозе. Предупредить это заболевание сегодня невозможно: сейчас врачам известно лишь то, что диабет появляется из-за неэффективного использования инсулина организмом и во многом — в результате образа жизни. Болезнь можно контролировать, но чем раньше она будет диагностирована, тем выше вероятность сохранить качество жизни.

«Опасность этой болезни в том, что поначалу она никак себя не проявляет», говорил ранее главный эндокринолог департамента здравоохранения Михаил Анциферов. Он уточнил, что в группе риска люди старше 40 лет, с избыточной массой тела или ожирением, а также те, у кого этой болезнью страдали родители. Таким пациентам обязательно нужно раз в год сдавать анализ сахара крови натощак.

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