Татьяна Заводская, 51-летняя жительница Солнечногорска, пропала 27 октября 2019 года. Вышла из дома — и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Она может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, телосложение — нормальное, ближе к худощавому, светлые волосы (крашеные), глаза — голубые.

Была одета: предположительно в черную болоньевую куртку до колен, черные брюки или синие джинсы, черные ботинки либо белые полуботинки на молнии, вязаную белую шапку. При себе у нее была белая сумка.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о пропавшей и ее возможном местонахождении, просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или на «112». Либо в розыскной отдел ОМВД городского округа Солнечногорск по телефонам: 8-495-994-15-15, 8-4962-62-51-36.

Нужна помощь добровольцев.