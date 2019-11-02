Легковушка врезалась в фургон у Школьного озера. Водитель в тяжелом состоянии 02.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Водитель спортивного BMW не справился с управлением на крутом повороте и въехал в «Газель» аварийной службы. От удара машину отбросило на газон, а водителя зажало между креслом и приборной панелью.

Фиолетовый BMW, с задним приводом, хоть и спортивный, но довольно старенький, даже подгнивший, на летней резине. Водитель в момент происшествия не был пристегнут ремнем безопасности. В автомобиле видели банку пива, но закрытую, рассказал «Зеленоград.ру» очевидец.

Спасателям потребовалось около 20 минут, чтобы разрезать автомобиль и извлечь оттуда водителя. Обесточив автомобиль, с помощью специального оборудования они срезали водительскую дверь и среднюю стойку. Откусив заднюю стойку, отогнули крышу, домкратами отжали торпедо, чтобы освободить ноги водителя. С помощью спинального щита спасатели извлекли пострадавшего из машины и передали медикам, сообщили «Зеленоград.ру» очевидцы и МЧС.

На месте происшествия находились бригада «скорой» и реанимобиль. На время процедуры пострадавшему вкололи какие-то препараты. После извлечения его погрузили в реанимобиль, на котором увезли в больницу. Но, со слов одного из очевидцев, уехали не сразу.

ДТП произошло на Филаретовской улице напротив корпуса 1131 в 9:44, уточнили в МЧС. На месте работали спасатели из 61-й части и 214-го отряда.

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