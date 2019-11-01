Автобусы уже полчаса стоят на одном месте: выезд от метро «Ховрино» заблокирован пробкой, передает «Зеленоград.ру» пассажир 400-го экспресса.
ДТП произошло на разворотном кругу — заняты все три полосы: левая, средняя, правая. Следим за ситуацией онлайн.
В 17:09 автобусы тронулись. Но пробка оставалась. Главное — выехать за круг, а дальше дорога в сторону Зеленограда свободна, пишет нам очевидец.
В течение следующего получаса пробка ушла, движение нормализовалось.
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