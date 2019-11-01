Авария заблокировала Ховрино. 400-е не могут выехать с автовокзала 01.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Автобусы уже полчаса стоят на одном месте: выезд от метро «Ховрино» заблокирован пробкой, передает «Зеленоград.ру» пассажир 400-го экспресса.

ДТП произошло на разворотном кругу — заняты все три полосы: левая, средняя, правая. Следим за ситуацией онлайн.

В 17:09 автобусы тронулись. Но пробка оставалась. Главное — выехать за круг, а дальше дорога в сторону Зеленограда свободна, пишет нам очевидец.

В течение следующего получаса пробка ушла, движение нормализовалось.

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