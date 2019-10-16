Пропал 23-летний житель Химок Денис Андреев. Помогите найти 16.10.2019 ZELENOGRAD.RU

С 9 октября неизвестно местонахождение 23-летнего химкинца Дениса Андреева. Есть информация, что молодой человек мог отправиться в Зеленоград. Его ищут также в Москве и Московской области.

Приметы: рост 190 сантиметров, телосложение плотное, глаза голубые, волосы темно-русые.

Одежда: серая дутая жилетка, темно-синие кроссовки, шапка красно-коричневого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дениса Андреева, просят сообщить по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или на пульт 112.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».

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