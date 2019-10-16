С 9 октября неизвестно местонахождение 23-летнего химкинца Дениса Андреева. Есть информация, что молодой человек мог отправиться в Зеленоград. Его ищут также в Москве и Московской области.
Приметы: рост 190 сантиметров, телосложение плотное, глаза голубые, волосы темно-русые.
Одежда: серая дутая жилетка, темно-синие кроссовки, шапка красно-коричневого цвета.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дениса Андреева, просят сообщить по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или на пульт 112.
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