С 9 октября неизвестно местонахождение 23-летнего химкинца Дениса Андреева. Есть информация, что молодой человек мог отправиться в Зеленоград. Его ищут также в Москве и Московской области.

Приметы: рост 190 сантиметров, телосложение плотное, глаза голубые, волосы темно-русые.

Одежда: серая дутая жилетка, темно-синие кроссовки, шапка красно-коричневого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дениса Андреева, просят сообщить по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или на пульт 112.