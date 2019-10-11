Как думаете, автобус-гармошка рассчитан на такие развороты?
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Автобус-гармошка 400 т сломался на Георгиевском проспекте напротив корпуса 1651 и перекрыл утром движение в сторону Андреевки. Водитель разворачивался, когда автобус заглох. На короткое время возникла пробка.
В автобусе заклинило коробку передач, и он не мог тронуться, говорят очевидцы в группе зеленоградских автолюбителей. Также некоторые пишут, что этот автобус часто там разворачивается и мешает движению. Машинам пришлось объезжать длинный автобус по встречной полосе и тротуарам.
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