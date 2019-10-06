Мужчина пересекал дорогу в 18-й микрорайон по нерегулируемому пешеходному переходу на улице 2-я Пятилетка напротив корпуса 1804А. На него наехал автомобиль «Мазда-3», ехавший в сторону Панфиловского проспекта.

Во втором случае пострадала женщина, которая переходила Панфиловский проспект из 16-го микрорайона в 15-й в неположенном месте напротив корпуса 1565. Сбивший ее автомобиль «Хендэ i40» двигался в направлении улицы Андреевки.

Оба пешехода получили травмы и были доставлены в городскую больницу.

Первый дорожный инцидент произошел около часа ночи 3 октября, второй — на следующие сутки в третьем часу ночи при плохой погоде.

ГИБДД предостерегает пешеходов: в дождь, туман и других неблагоприятных погодных условиях нужно быть предельно внимательными. В ненастье, тем более в темное время суток, видимость ухудшается в несколько раз. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Автомобиль не может остановиться мгновенно.