Два пешехода пострадали ночью в соседних кварталах «нового города» 06.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Мужчина пересекал дорогу в 18-й микрорайон по нерегулируемому пешеходному переходу на улице 2-я Пятилетка напротив корпуса 1804А. На него наехал автомобиль «Мазда-3», ехавший в сторону Панфиловского проспекта.

Во втором случае пострадала женщина, которая переходила Панфиловский проспект из 16-го микрорайона в 15-й в неположенном месте напротив корпуса 1565. Сбивший ее автомобиль «Хендэ i40» двигался в направлении улицы Андреевки.

Оба пешехода получили травмы и были доставлены в городскую больницу.

Первый дорожный инцидент произошел около часа ночи 3 октября, второй — на следующие сутки в третьем часу ночи при плохой погоде.

ГИБДД предостерегает пешеходов: в дождь, туман и других неблагоприятных погодных условиях нужно быть предельно внимательными. В ненастье, тем более в темное время суток, видимость ухудшается в несколько раз. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Автомобиль не может остановиться мгновенно.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».

Вы учитываете погодные условия, переходя дорогу ночью и/или в плохую погоду?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 40 человек
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Открыт новый выезд на Центральный проспект Новости
Два пешехода пострадали ночью в соседних кварталах «нового города» Новости
«Для общепита это бомба». Как зеленоградец Александр Воронин продал успешный IT-стартап и строит новый бизнес на рынке готовой еды Истории
Правительство запустило голосование о раздельном сборе отходов. Что оно решает — непонятно, но большинство «за» Новости
Торговый центр «1000 мелочей» на Центральном проспекте откроется в декабре. Рассказываем, что там будет Новости
Зеленоградского полицейского уволили за то, что он не пустил адвоката к задержанному Новости
Пожар в шесть этажей произошел в 16-м микрорайоне. Загорелся утеплитель Новости
Куда зеленоградские продуктовые магазины выбрасывают свой мусор и просрочку. Официально и на самом деле Истории
Фестиваль «Золотая осень» на площади Юности с 4 по 13 октября Новости
Эксперты ответили на критику нового турбокольцевого перекрестка на пересечении Георгиевского проспекта, улицы Радио и Кутузовского шоссе Истории
Синоптики пообещали еще одно бабье лето в октябре Новости
Столкновение грузовика с заказным автобусом переросло в драку Новости
Новый асфальт не помог победить лужи на Центральном проспекте Новости
Скончалась сбитая на переходе у «Флейты» женщина Новости
Куда делись торговцы из ТЦ «Крюковская эстакада», и почему торговый центр считает выселение сговором бизнеса с властью Истории
«Его целенаправленно убивали». Как молодой зеленоградец погиб за свою доброту и как убийцы пытаются уйти от ответственности Истории
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Для красивых ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама