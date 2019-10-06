Автомобиль «Ауди А4» сбил 52-летнего кемеровчанина, который пытался перейти дорогу в неположенном месте.
«Ауди» под управлением 22-летнего жителя Мордовии следовал по проезду № 4807 от Сосновой аллеи. Пешеход пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, сообщает ГИБДД.
Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести. После осмотра нейрохирурга, травматолога, полного обследования и обработки раны на голове его госпитализировали в травматологическое отделение: у мужчины диагностировали перелом костей голени и ушиб головы, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе больницы.
Инцидент произошел в последний день сентября в пятом часу вечера.
О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Для красивых ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.