Автомобиль «Ауди А4» сбил 52-летнего кемеровчанина, который пытался перейти дорогу в неположенном месте.

«Ауди» под управлением 22-летнего жителя Мордовии следовал по проезду № 4807 от Сосновой аллеи. Пешеход пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, сообщает ГИБДД.

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести. После осмотра нейрохирурга, травматолога, полного обследования и обработки раны на голове его госпитализировали в травматологическое отделение: у мужчины диагностировали перелом костей голени и ушиб головы, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе больницы.

Инцидент произошел в последний день сентября в пятом часу вечера.