Грузовик и заказной автобус столкнулись утром в понедельник, 30 сентября, на улице Каменка напротив корпуса 2013. За ДТП последовала драка: водители сцепились на проезжей части, после чего одному из них потребовалась медицинская помощь.

В группе зеленоградских автолюбителей появилась фотография этого ДТП с участием автобуса зеленого цвета. Судя по фото, он перестраивался в левый ряд, когда грузовик въехал в него сзади. Авария перегородила две полосы, и возникла пробка. Некоторые автомобилисты в прямом и переносном смысле уже сталкивались с зеленым автобусом «с желтыми номерами» в городе, кто-то чудом избегал столкновения с ним. По рассказам очевидцев, водитель этого автобуса не в первый раз провоцирует аварийную ситуацию.

Одна автомобилистка рассказала «Зеленоград.ру», как в 2014 году не смогла увернуться от злополучного автобуса на Пятницком шоссе. «Там дорога в две полосы, и он без поворотников резко решил повернуть направо. Ну и мой бок попал… Видя этот зеленый, сторонюсь. Тогда сотрудникам он с пеной у рта доказывал, что виновата я и прочее», — вспоминает Наталия. Водителю на вид около 60 лет.

Со слов очевидцев, после нынешнего столкновения 30 сентября завязалась драка. Водитель автобуса то ли с палкой, то ли с трубой выбежал на дорогу, а в итоге «сам огреб от второго водилы». К месту происшествия подъехали машины «скорой помощи» и ДПС. Свидетели рассказывают, как «мужчина корчился от боли» на носилках. В полиции факт ДТП и последовавшей драки подтвердили.

Автобус Volvo 1998 года принадлежит парку ЗАО «Автотрейн» и, судя по табличке на фотографиях, ездит по заказным рейсам компании «Энерпред-Ярдос». На сайте компании написано, что она находится на Пятницком шоссе в Брёхово и занимается изготовлением трубопроводной арматуры.