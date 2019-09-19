Полиция устроила засаду возле спортивной школы 114 в 14-м микрорайоне, чтобы выследить велосипедного вора. Событие произошло в четверг, 19 сентября.

Посетители спортшколы стали свидетелями, как стражи порядка придержали за рюкзак малолетнюю девочку на выходе из здания. На вид ей около восьми лет. После того как ей не дали убежать, она вцепилась в ограду и стала плакать.

Девочка была в куртке, шортах и летних туфлях — с голыми ногами. От осеннего холода у нее уже покраснели ноги. Собравшиеся спрашивали, почему ее не отведут в помещение — ведь замерзла же. Но по закону насильно ее не могли отвести внутрь здания, а сама девочка отказывалась, не отпуская ограду.

Как рассказала Zelenograd.ru очевидец, недавно из спортшколы кто-то угнал велосипед. Полиция решила выследить вора и поймать с поличным. Девочка приехала на занятия в спортшколу на украденном велосипеде.

Велосипед загрузили в багажник полицейской машины. Дальше, задержав девочку, ждали на месте хозяина велосипеда. Также должны были приехать родители и старший брат девочки, который, предположительно, имеет прямое отношение к хищению.

На месте присутствовали представители комиссии по делам несовершеннолетних.