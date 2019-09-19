За него проголосовали 28 депутатов из 45. За альтернативную кандидатуру Елены Шуваловой проголосовали 11 депутатов, 6 бюллетеней признаны недействительными. Как голосовал зеленоградский депутат Андрей Титов, пока неизвестно, но скорее всего «за» Шапошникова.



Ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщил, что в собственности Шапошникова находится двухэтажная квартиров площадью 270 квадратных метров стоимостью почти 100 миллионов рублей.



Откуда у него такие деньги непонятно — согласно декларации о доходах в 2017 году он заработал 5,5 миллиона рублей. Супруги у него нет. Подробности в видео ФБК: https://www.youtube.com/watch?v=6WXFnmjLj0Y