В четверг 12 сентября пройдёт очередной отборочный тур Корпоративной лиги зеленоградской «Мозгобойни». Это значит, что ещё можно успеть подать заявку на участие вашего предприятия. Размер и сфера деятельности не имеют значения, главное — желание участвовать, почувствовать себя командой, по-новому посмотреть друг на друга, испытать адреналин и открыть в себе новое электричество.

По итогам первого отборочного тура в финал вышли:

1 место — команда «Элемент» (ПАО «Микрон») — 40 баллов

2 место — команда «КИТО26» (ГК «КИТО») — 40 баллов

3 место. Реанимация (ГКБ им. М. П. Кончаловского) - 39 баллов

На четвёртом месте, также оказавшемся призовым и обеспечившим выход в финал — команда библиотек Зеленограда — Zelbiblio (37 баллов).

Команда Zelenograd.ru также прочувствовала на себе всю радость «Мозгобойни», заняв пятое место в таблице с результатом 38 баллов. Мы впервые играли редакционной командой и остались очень довольны друг другом. Половина команды уже играла в «Мозгобойню» и хорошо себе представляла формат и на что подписывается, зато другая половина, испытав впервые радость интеллектуального командного спорта незамедлительно высказалась за продолжение! Нам не хватило буквально двух-трёх баллов, причём самое «обидное», что эти правильные ответы звучали как версии, но почему-то не попали в лист ответов. Мы знаем, как работать над этим, и кого слушать, поэтому не промахнёмся в следующий раз!

Также в первом туре участвовали команды:

Техно Юнити (корпорация Развития Зеленограда)

Адреналин (медицинская клиника «Аксис»)

СубмIQрон (АО «НИИ Субмикрон»)

Мистор Лофт (пространствто-студия «Мистер Лофт»)

NikoR'Sky (группа компаний «Никор»)

Культурный центр «Зеленоград»

МИЭЛЬ Зеленоград (сеть офисов недвижимости)

Игры «Мозгобойни» — это всегда весело, креативно и эмоционально. Поскольку проходит игра в ресторане «КолбасоФФ», всегда можно поддержать командный дух вкусными и бодрящими пунктами меню, это классный вариант тимбилдинга. Количество человек в команде: от 4 до 10. Чтобы собрать свою dream team, нужно: рассказать коллегам об игре, собрать команду и придумать название, зарегистрироваться, оплатить участие (пять тысяч рублей с команды, независимо от количества игроков) и прийти 12 сентября в 19:30 в «КолбасоФФ».