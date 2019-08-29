Ребенок получил травмы в торговом центре после падения на него металлической двери 29.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Пятилетний мальчик пострадал во время посещения торгового комплекса «Идеальный дом» на Пятницком шоссе в деревне Юрлово, куда пришел с отцом.

Пока мужчина консультировался с продавцом, ребенок ненадолго остался без присмотра. В этот момент на него и упал выставочный образец металлической двери.

Мальчика с травмами срочно доставили в зеленоградскую городскую больницу. Там выяснили, что пострадавшему требуется специализированная медицинская помощь. За ребенком отправили санитарный вертолет, который доставил его в одну из профильных столичных клиник, сообщает агентство «Москва».

Следственный комитет организовал проверку несчастного случая. Выясняя обстоятельства случившегося, следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Сейчас устанавливают степень тяжести вреда здоровью, причиненного мальчику.

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