На Крюковской эстакаде пробка из нового города в старый из-за ДТП.

«Газель» врезалась в автомобиль «Шкода Октавия» на съезде с эстакады в 8-м микрорайоне, рассказывают очевидцы. Столкновение произошло около половины седьмого утра в среду, 31 июля. Водителя легковушки с незначительными травмами доставили в больницу, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.

К 9:45 движение на Крюковской эстакаде и Солнечной аллее нормализовалось.