Комментировать
Фургон врезался в легковушку на съезде с Крюковской эстакады. Один человек пострадал 31.07.2019 ZELENOGRAD.RU

На Крюковской эстакаде пробка из нового города в старый из-за ДТП.

«Газель» врезалась в автомобиль «Шкода Октавия» на съезде с эстакады в 8-м микрорайоне, рассказывают очевидцы. Столкновение произошло около половины седьмого утра в среду, 31 июля. Водителя легковушки с незначительными травмами доставили в больницу, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.

К 9:45 движение на Крюковской эстакаде и Солнечной аллее нормализовалось.

Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Август 20% скидки

Профессиональные
товары для шитья и вязания!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама