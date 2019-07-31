Андрей Кузнецов / vk.com/zelaoauto
На Крюковской эстакаде пробка из нового города в старый из-за ДТП.
«Газель» врезалась в автомобиль «Шкода Октавия» на съезде с эстакады в 8-м микрорайоне, рассказывают очевидцы. Столкновение произошло около половины седьмого утра в среду, 31 июля. Водителя легковушки с незначительными травмами доставили в больницу, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.
К 9:45 движение на Крюковской эстакаде и Солнечной аллее нормализовалось.
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