Комментировать
Самосвал поднятым кузовом оборвал провода на Центральном проспекте Они упали на проезжавшего велосипедиста 19.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Во вторник 16 июня в 12:00 грузовик выезжал со стройки под префектурой на Центральный проспект и зацепил открывшимся кузовом фонарные провода над дорогой. Провода полетели в проезжавшего мимо велосипедиста, но он успел бросить велосипед и отбежать.

По фото понятно, что сделал он это не зря — провода упали прямо на брошенный велосипед. Чтобы его не ударило током, он попросил у рабочих лопату и деревянным черенком откинул провода с велосипеда. В полицию велосипедист обращаться не стал, просто уехал. «Отмечаю второй день рождения», написал он потом ВКонтакте.

Представитель компании, которая ведет работы на Центральном проспекте, рассказал Zelenograd.ru, что это был самосвал одного из их поставщиков, это считается обычным ДТП и за обрыв проводов накажут водителя.

Масштабная реконструкция по сути превратила весь Центральный проспект в одну большую строительную площадку, через которую ходят люди, ездят машины и автобусы. При таком объеме работ, скученности и плотности движения риск подобных происшествий повышается. К счастью, пока никто не пострадал.

Считаете ли вы, что передвижение по Центральному проспекту сейчас опасно для жизни?
Да, сам боюсь ходить или ездить
Нет, за безопасностью следят
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 154 человека
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Професиональные
товары для шитья и вязания!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама