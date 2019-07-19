Во вторник 16 июня в 12:00 грузовик выезжал со стройки под префектурой на Центральный проспект и зацепил открывшимся кузовом фонарные провода над дорогой. Провода полетели в проезжавшего мимо велосипедиста, но он успел бросить велосипед и отбежать.
По фото понятно, что сделал он это не зря — провода упали прямо на брошенный велосипед. Чтобы его не ударило током, он попросил у рабочих лопату и деревянным черенком откинул провода с велосипеда. В полицию велосипедист обращаться не стал, просто уехал. «Отмечаю второй день рождения», написал он потом ВКонтакте.
Представитель компании, которая ведет работы на Центральном проспекте, рассказал Zelenograd.ru, что это был самосвал одного из их поставщиков, это считается обычным ДТП и за обрыв проводов накажут водителя.
Масштабная реконструкция по сути превратила весь Центральный проспект в одну большую строительную площадку, через которую ходят люди, ездят машины и автобусы. При таком объеме работ, скученности и плотности движения риск подобных происшествий повышается. К счастью, пока никто не пострадал.
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