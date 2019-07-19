Во вторник 16 июня в 12:00 грузовик выезжал со стройки под префектурой на Центральный проспект и зацепил открывшимся кузовом фонарные провода над дорогой. Провода полетели в проезжавшего мимо велосипедиста, но он успел бросить велосипед и отбежать.

По фото понятно, что сделал он это не зря — провода упали прямо на брошенный велосипед. Чтобы его не ударило током, он попросил у рабочих лопату и деревянным черенком откинул провода с велосипеда. В полицию велосипедист обращаться не стал, просто уехал. «Отмечаю второй день рождения», написал он потом ВКонтакте.