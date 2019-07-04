Отдел уголовного розыска солнечногорской полиции устанавливает личность женщины, которую нашли мертвой в лесу недалеко от деревни Подолино. Это в нескольких километрах от Зеленограда — между Сходней и Фирсановкой.
Полицейские просят помощи в опознании женщины.
Приметы: на вид 30 лет, среднего телосложения, рост 169 сантиметров, волосы темно-русые, отсутствует пятый зуб на верхней челюсти справа, длина стопы 25 сантиметров.
Одежда: хлопчатобумажная черная футболка с надписью Lacoste, размер М; спортивные брюки черного цвета, в верхней части левой штанины эмблема с надписью Juicy Couture; шлепанцы серебристого цвета, переплетены через большой палец, 40-й размер.
Особые приметы: в области живота имеются растяжки после родов.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности женщины, просят сообщить по телефонам:
- 8-495-994-15-15 — дежурная часть ОМВД России по Солнечногорскому району;
- 8-4962-62-51-36 — отдел уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому району.
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