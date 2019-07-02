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Пожарные предотвратили два возгорания квартир 02.07.2019 ZELENOGRAD.RU

30 июня в Зеленограде возникло два небольших пожара. Об этом сообщили МЧС в сводке за прошедшую неделю. Первый произошел в 4 доме на Заводской улице. Предположительно кто-то поджег дверь квартиры на втором этаже примерно в 5:30. Пожарные ее потушили.

В 16:40 загорелись вещи на балконе в 11 микрорайоне. Пожар возник на 7 этаже в 11 подъезде корпуса 1121. Такие пожары возникают от несоблюдения техники безопасности при курении, что предполагается и в данном случае. Когда люди кидают с балкона непотушенный бычок, то не только мусорят вокруг своего дома, но и подвергают опасности пожара нижние квартиры. Также легковоспламеняющиеся вещи лучше не хранить на балконе. Огонь не распространился в квартиру, пожарные подоспели вовремя.

На прошлой неделе пожарные также потушили четыре мусорных контейнера в городе и мусоропровод в корпусе 1116.

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