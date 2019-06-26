Высокая температура и озноб появились у девяти пациентов больницы поселка Ржавки. Все они находились на дневном стационаре.

Утром во вторник, 25 июня, им поставили капельницы с различными лекарственными препаратами, в состав которых входил также физраствор. После этого у пациентов и подскочила температура, начался озноб.

Вечером того же дня всех девятерых пациентов в возрасте от 47 до 70 лет на «скорых» доставили в солнечногорскую больницу. Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное, их жизни ничто не угрожает, сообщает СК.

Следственный комитет организовал доследственную проверку. Следователи опрашивают пациентов и медперсонал, осматривают больницу в Ржавках. Образцы хлорида натрия, того самого физраствора, изъяли, как и документацию, содержащую сведения о поставщике препарата.