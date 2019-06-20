В районе «1000 мелочей»
Надежда Куприянова / vk.com/zelaoauto
На развороте напротив префектуры столкнулись три автомобиля. Это вызвало серьезные пробки на Савелкинском проезде и Центральном проспекте. ДТП произошло 20 июня около 19:00.
В сторону Центрального проспекта еще одна пробка почти по всей Солнечной аллее.
Также ДТП и пробки на улице Андреевка, из-за этого встала улица Логвиненко.
На улице Радио столкнулись «газель» и легковушка, но пробка уже рассосалась.
20:00 Центральный проспект освободился. На улице Логвиненко пробки уменьшились. На улице Радио вновь затруднения из-за ДТП со стороны 23-го микрорайона.
Пробок не осталось только к 21:10.
«Я маленький житель маленького поселка Поваровка». Дети записали обращение к Путину по поводу мусорного полигона Новости
На «антимусорном» митинге в Зеленограде собрали подписей в три раза больше, чем пришло людей Новости
«Пуговичка». Как жила и куда делась знаменитая зеленоградская пуговичная фабрика — и причем здесь Сталин Истории
Тротуар на Крюковской площади огородили мощным барьером. Почему нет другого способа избежать заезда на него автобусов? Истории
Четырехзальный кинотеатр готовят к открытию в торговом комплексе «Панфиловский». Смотрите, каким он будет Истории
Пентхаус размером с два «Елисеевских». Как семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова заработала миллиарды и купила на них особняки и квартиры. Расследование Ивана Голунова Истории
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.