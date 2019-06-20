На развороте напротив префектуры столкнулись три автомобиля. Это вызвало серьезные пробки на Савелкинском проезде и Центральном проспекте. ДТП произошло 20 июня около 19:00.

В сторону Центрального проспекта еще одна пробка почти по всей Солнечной аллее.

Также ДТП и пробки на улице Андреевка, из-за этого встала улица Логвиненко.

На улице Радио столкнулись «газель» и легковушка, но пробка уже рассосалась.

20:00 Центральный проспект освободился. На улице Логвиненко пробки уменьшились. На улице Радио вновь затруднения из-за ДТП со стороны 23-го микрорайона.

Пробок не осталось только к 21:10.