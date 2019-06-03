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Мужчина выпал из автобуса и серьезно пострадал 03.06.2019 ZELENOGRAD.RU

Сегодня на проспекте Генерала Алексеева пассажир выпал на проезжую часть из автобуса, сообщили в Агентстве городских новостей «Москва».

Он упал на асфальт и разбил голову. Источник Агентства рассказал, что сейчас мужчина находится без сознания. Его забрала бригада скорой помощи.

Точно неизвестно, выпал ли мужчина на ходу или на остановке, и кто в этом виноват. Информация уточняется.

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