Сегодня на проспекте Генерала Алексеева пассажир выпал на проезжую часть из автобуса, сообщили в Агентстве городских новостей «Москва».
Он упал на асфальт и разбил голову. Источник Агентства рассказал, что сейчас мужчина находится без сознания. Его забрала бригада скорой помощи.
Точно неизвестно, выпал ли мужчина на ходу или на остановке, и кто в этом виноват. Информация уточняется.
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