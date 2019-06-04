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Велогонка по пересеченной местности «Веложара» 04.06.2019 ZELENOGRAD.RU

Заезд по пересеченной местности пройдет 9 июня на лыжной трассе в лесу 7-го микрорайона за горбольницей. Участвовать в гонке можно с 14 лет. Предварительно нужно зарегистрироваться на сайте организатора. Участие бесплатное. Длина трассы составит 11, 7.5 и 4.7 км на выбор.

Расписание:

09:30 — 10:30 ознакомление с трассой и выдача стартовых номеров

11:00 первый старт

13:00 фитнес-заезд

13:30 награждение победителей

Участие в гонке без защитного шлема запрещено. Ответственность за здоровье полностью на участниках. Для несовершеннолетних родители должны заполнить заявление.

Длина трассы составит 11, 7.5 и 4.7 км на выбор.

Женщины и мужчины будут соревноваться раздельно.

Возрастные категории:

  • 14-17 лет
  • 18-29 лет
  • 30-39 лет
  • 40-49 лет
  • 50+

Помимо соревнований все желающие могут принять участие в общем фитнес-заезде.

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