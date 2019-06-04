Заезд по пересеченной местности пройдет 9 июня на лыжной трассе в лесу 7-го микрорайона за горбольницей. Участвовать в гонке можно с 14 лет. Предварительно нужно зарегистрироваться на сайте организатора. Участие бесплатное. Длина трассы составит 11, 7.5 и 4.7 км на выбор.
Расписание:
09:30 — 10:30 ознакомление с трассой и выдача стартовых номеров
11:00 первый старт
13:00 фитнес-заезд
13:30 награждение победителей
Участие в гонке без защитного шлема запрещено. Ответственность за здоровье полностью на участниках. Для несовершеннолетних родители должны заполнить заявление.
Длина трассы составит 11, 7.5 и 4.7 км на выбор.
Женщины и мужчины будут соревноваться раздельно.
Возрастные категории:
- 14-17 лет
- 18-29 лет
- 30-39 лет
- 40-49 лет
- 50+
Помимо соревнований все желающие могут принять участие в общем фитнес-заезде.
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