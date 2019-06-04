Заезд по пересеченной местности пройдет 9 июня на лыжной трассе в лесу 7-го микрорайона за горбольницей. Участвовать в гонке можно с 14 лет. Предварительно нужно зарегистрироваться на сайте организатора. Участие бесплатное. Длина трассы составит 11, 7.5 и 4.7 км на выбор.