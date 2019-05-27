Пустые водоналивные барьеры сдувает ветром на проезжую часть. Наш читатель поделился фотографией с моста на Центральном проспекте в сторону МИЭТа.

В понедельник 27 мая в городе сильный ветер до 9 м/с. Полые дорожные ограждения с широкой боковой поверхностью легко двигаются на ветру. Чтобы такого не происходило, их обычно заполняют водой или песком. В данном случае подрядчик этого не сделал.

Водителям стоит быть осторожнее.