Конфликт между тремя соседями разгорелся на лестничной клетке в корпусе 1501. Во время ссоры один из них нанес своим оппонентам, которые приходятся друг другу братьями, несколько ударов ножом. Старший, 30-летний, скончался на месте, второй, 28-летний, попал в реанимацию.

Его доставили в больницу с проникающим ранением в грудь и прооперировали. После операции состояние мужчины стабильное.

В отношении 43-летнего обвиняемого возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Следственный комитет намерен отправить мужчину в СИЗО до вынесения ему приговора, то есть добивается в суде заключения под стражу, говорится на сайте ведомства.

Инцидент произошел на исходе субботнего вечера 18 мая. При задержании у напавшего на братьев мужчины в качестве вещественных доказательств изъяли три ножа, мобильный телефон и ветровку со следами крови, а также сняли отпечатки пальцев, пишет агентство «Москва».

По информации источника, мужчина занимает должность инженера на зеленоградском заводе «Протон», а братья были стажерами аварийной службы.

По версии следствия, конфликт между соседями произошел на бытовой почве. Его суть не сообщают.