Два местных жителя развлекались стрельбой из пневматической винтовки прямо из окна. Соседи вызвали полицию, которая доставила стрелков в отделение.
Инцидент произошел в седьмом часу вечера в четверг, 23 мая, в 1-м микрорайоне. Корпус не уточняется. Процессуальное решение примут по итогам разбирательства, сообщили Zelenograd.ru в столичном главке.
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