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Двое мужчин устроили стрельбу из окна дома в 1-м микрорайоне 24.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Два местных жителя развлекались стрельбой из пневматической винтовки прямо из окна. Соседи вызвали полицию, которая доставила стрелков в отделение.

Инцидент произошел в седьмом часу вечера в четверг, 23 мая, в 1-м микрорайоне. Корпус не уточняется. Процессуальное решение примут по итогам разбирательства, сообщили Zelenograd.ru в столичном главке.

Если вы что-то знаете об этом случае или о других происшествиях в нашем районе, пишите нам.

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