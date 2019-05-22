Сараи, гаражи и трехэтажное здание автосервиса тушили пожарные в Менделеево днем в среду. Черный столб дыма был виден почти отовсюду в Зеленограде, Андреевке и деревне Голубое.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления кризисными ситуациями в 14:40 в среду, 22 мая. В 16:47 пожар удалось локализовать, но не ликвидировать полностью, сообщили Zelenograd.ru в областном МЧС. Местами еще возникали новые очаги, но дальше пожар не распространяется. Еще через час, в 17:47, ликвидировали открытое горение. По состоянию на восемь часов вечера еще оставалось тление, территорию продолжали проливать. В 20:15 управление сообщило о полной ликвидации пожара.

Из-за сильного задымления площадь пожара сначала оценили в 900 квадратных метров. После локализации определили, что она составляет 650 «квадратов».

"Сараи фактически в лесу стояли, среди сосен, многие сараи заброшены. По сути, там свалка-бомжатник была. Хорошо, что рядом вырубка, а не лес, — не перекинулось поверху", — рассказал Zelenograd.ru очевидец.

В тушении пожара участвовали подразделения из Андреевки, Поварово и другие, в том числе из Зеленограда на двух автоцистернах. Всего было задействовано 12 единиц техники и 44 человека.

В пожаре никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают.