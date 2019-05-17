Один ребенок может бесплатно посещать сразу три объединения «М Клуба» в 2019 и 2020 годах. Но не более, поскольку количество бесплатных мест ограничено. Например, в изостудии и в кружке бисероплетения бесплатные места уже закончились.

Записаться в кружки и секции можно у администраторов в корпусах 1455 и 1505. Для записи нужно предоставить ксерокопии свидетельства о рождении ребенка и паспорта одного из родителей.

Информацию о наличии свободных бесплатных мест в объединениях можно получить по телефонам: 8(499)729-28-76 и 8(499)729-29-41.

Описание некоторых объединений «М Клуба» есть на странице учреждения во «ВКонтакте».