На уличной сцене поют участники международного вокального фестиваля — народные и эстрадные песни, поп, блюз, джаз. А в домике на площади каждый день с 12:00 до 18:45 проходят кулинарные мастер-классы для детей. Всё это бесплатно. Внимание: программа может измениться из-за трагедии в Шереметьево, где погибли люди. По этой же причине могут приостановить работу большой карусели.
Площадь Юности стала одной из площадок международного фестиваля «Московская весна a Cappella». Он проходит в несколько этапов. Заявки на участие в фестивале подают исполнители, работающие жанре a capella (пение без инструментального сопровождения). Конкурсанты, прошедшие отбор в основной тур, выступают перед большой аудиторией, в том числе на уличных концертах, и борются на денежные призы ( призовой фонд конкурса сформирован за счет спонсорских средств — 17 миллионов рублей). Победителей выберет звездное жюри, а все желающие могут голосовать за понравившихся музыкантов на сайте фестиваля.
6 мая 13:00 и 15:00: группа Marshmallows — поп, джаз, песни 1950-х годов.
8 мая 13:00 и 15:00: ансамбль Ruthenia — этно, народные песни. 14:00 и 16:00: квинтет «A Cappella Apriori», финалисты телепроекта «X-Фактор. KZ» — поп.
9 мая 13:00 и 15:00: группа «Тонус» — фольклор, традиционные народные песни. 18:00 Детский эстрадный театр «Альт» с программой «Дети поют о Победе». 19:00: «СНГ квартет», литературный монолог «Имена на поверке».
10 мая 13:00 и 15:00: группа CoffeetimeBand — поп, этно. 14:00 и 16:00: группа Me Too — поп. 17:00 и 19:00: «Крапива» — фольклор, этно.
11 мая 18:00 и 19:00: театр «Музико» — отрывки из мюзиклов «Феи с алмазных гор» и «Граф Орлов».
Все московские площадки фестиваля
6 мая днём оргкомитет фестиваля сообщил, что в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево в расписании возможны изменения. На площадках фестиваля не работают карусели, не звучит веселая музыка и приостановлена часть мероприятий. 5 мая самолет SSJ-100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево», куда вернулся вскоре после взлета, и загорелся. Погибло 40 человек.
Каждый день с 6 по 12 мая с 12:00 до 18:45 работает домик юного кулинара. Здесь научат готовить запеченные яблоки с орехами и изюмом, тарталетки с абрикосами и кремом, суп с редькой, салат с рукколой, куриной грудкой и овощами, а 8 и 9 мая — фронтовые щи, перловку и гречневую кашу.
Расписание кулинарных мастер-классов
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.