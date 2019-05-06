Концерты



6 мая 13:00 и 15:00: группа Marshmallows — поп, джаз, песни 1950-х годов.

8 мая 13:00 и 15:00: ансамбль Ruthenia — этно, народные песни. 14:00 и 16:00: квинтет «A Cappella Apriori», финалисты телепроекта «X-Фактор. KZ» — поп.



9 мая 13:00 и 15:00: группа «Тонус» — фольклор, традиционные народные песни. 18:00 Детский эстрадный театр «Альт» с программой «Дети поют о Победе». 19:00: «СНГ квартет», литературный монолог «Имена на поверке».



10 мая 13:00 и 15:00: группа CoffeetimeBand — поп, этно. 14:00 и 16:00: группа Me Too — поп. 17:00 и 19:00: «Крапива» — фольклор, этно.

11 мая 18:00 и 19:00: театр «Музико» — отрывки из мюзиклов «Феи с алмазных гор» и «Граф Орлов».

Все московские площадки фестиваля



6 мая днём оргкомитет фестиваля сообщил, что в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево в расписании возможны изменения. На площадках фестиваля не работают карусели, не звучит веселая музыка и приостановлена часть мероприятий. 5 мая самолет SSJ-100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево», куда вернулся вскоре после взлета, и загорелся. Погибло 40 человек.