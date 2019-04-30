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30 апреля на Центральном проспекте эвакуируют автомобили 30.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Эвакуация автомобилей, припаркованных на тротуаре вдоль Центрального проспекта, начнется с 21:00 во вторник, 30 апреля, со стороны 4-го микрорайона.

Это связано с первомайским шествием, посвященным Празднику Весны и Труда. Праздничная колонна пройдет 1 Мая по Центральному проспекту. Старт в 11:00 от корпуса 438 в сторону 401-го. Мероприятие планируют завершить в 13:30.

ГИБДД просит проявить понимание и заранее спланировать места парковки личного транспорта, а также маршруты передвижения в указанное время.

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