Эвакуация автомобилей, припаркованных на тротуаре вдоль Центрального проспекта, начнется с 21:00 во вторник, 30 апреля, со стороны 4-го микрорайона.

Это связано с первомайским шествием, посвященным Празднику Весны и Труда. Праздничная колонна пройдет 1 Мая по Центральному проспекту. Старт в 11:00 от корпуса 438 в сторону 401-го. Мероприятие планируют завершить в 13:30.

ГИБДД просит проявить понимание и заранее спланировать места парковки личного транспорта, а также маршруты передвижения в указанное время.