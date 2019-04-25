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Пешеходная дорожка вдоль стройки в 9 микрорайоне начала сползать в котлован 25.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Строительство нового дома по программе реновации в 9 микрорайоне рядом с магазином «Перекрёсток» началось еще зимой. Стройку обнесли забором — он прошёл вдоль широкой пешеходной дорожки, которой ежедневно пользуются многие жители района. Вдоль забора устроили крышу на опорах, разделив одну широкую дорожку на две узких.

Недавно в «тоннеле» асфальт покрылся трещинами параллельно строительному забору — об этом сообщала редакция Zelenograd.ru по 9-му микрорайону. В среду, 24 апреля, проход и вовсе перекрыли для пешеходов. Трещины и разломы в асфальте заметно увеличились.

На территории стройки сразу за забором вниз уходил глубокий котлован. Причиной разрушения асфальта мог стать просевший грунт.

Видео: Zelenograd.ru

Под грунтом была вода, это и стало причиной аварийной ситуации, пояснили Zelenograd.ru в компании «Альтстрой», ведущей строительство нового дома. В ближайшие дни дорожку восстановят при помощи бетонной стяжки и снова откроют для пешеходов. А полноценное благоустройство будет сделано уже ближе к концу строительства.

Пишите нам о новостях в 9-м микрорайоне и о проблемах, которые вы не можете решить сами!

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