Строительство нового дома по программе реновации в 9 микрорайоне рядом с магазином «Перекрёсток» началось еще зимой. Стройку обнесли забором — он прошёл вдоль широкой пешеходной дорожки, которой ежедневно пользуются многие жители района. Вдоль забора устроили крышу на опорах, разделив одну широкую дорожку на две узких.

Недавно в «тоннеле» асфальт покрылся трещинами параллельно строительному забору — об этом сообщала редакция Zelenograd.ru по 9-му микрорайону. В среду, 24 апреля, проход и вовсе перекрыли для пешеходов. Трещины и разломы в асфальте заметно увеличились.