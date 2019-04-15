Тренажерный зал клуба «Энергия» в корпусе 1131 вернулся к работе. Зал был закрыт с середины января, по причине отсутствия тренера.

Посещение возможно три раза в неделю: понедельник, среда, пятница. Для разных возрастов разное время. Взрослые: 20:00 — 22:00, для спортивных нагрузок после работы. За месяц занятий нужно заплатить 1200 рублей. Дети до 18 лет: 16:00 — 20:00, бесплатно. Пенсионеры в рамках проекта «Московское долголетие» могут бесплатно посещать тренажерный зал по понедельникам и пятницам с 10:00 до 12:00.

Условия в «Энергии» не как в фитнес-клубе. Душевой нет, раздевалка общая (если на занятия приходит женщина, то переодевается отдельно в тренерской), но зато это возможность тренироваться рядом с домом за небольшие деньги или вовсе бесплатно. Надо ценить такую возможность.

Помещение находится на первом этаже на углу корпуса 1131. Справки по телефону 8-499-731-52-20