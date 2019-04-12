В рамках программы по благоустройству в 9 микрорайоне будут отремонтированы за лето несколько детских площадок: у корпусов 902а и 919, а также возле корпуса 907а (бывший ДЮЦ «Восток») и у Дворца творчества. Кое-где работы уже начались — по крайней мере одной из старых площадок уже нет.