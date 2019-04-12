Вам нравится, что детские площадки летом будут ремонтировать?
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В рамках программы по благоустройству в 9 микрорайоне будут отремонтированы за лето несколько детских площадок: у корпусов 902а и 919, а также возле корпуса 907а (бывший ДЮЦ «Восток») и у Дворца творчества. Кое-где работы уже начались — по крайней мере одной из старых площадок уже нет.
На площадках планируют поменять игровые и спортивные комплексы, песочницы, качели, заменить покрытия детских площадок, установить парковки для детских колясок и велосипедов.
Все работы собираются завершить в сентябре.
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