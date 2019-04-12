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В 9 микрорайоне начали обновлять детские площадки — одна уже исчезла 12.04.2019 ZELENOGRAD.RU

В рамках программы по благоустройству в 9 микрорайоне будут отремонтированы за лето несколько детских площадок: у корпусов 902а и 919, а также возле корпуса 907а (бывший ДЮЦ «Восток») и у Дворца творчества. Кое-где работы уже начались — по крайней мере одной из старых площадок уже нет.

На площадках планируют поменять игровые и спортивные комплексы, песочницы, качели, заменить покрытия детских площадок, установить парковки для детских колясок и велосипедов.

Все работы собираются завершить в сентябре.

Пишите нам о проблемах в нашем микрорайоне, которые вы не можете решить сами!

Присоединяйтесь к группам 9-го микрорайона ВКонтакте и Фейсбуке.

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