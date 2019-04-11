Комментировать
В ТЦ «Панфиловский» начали строить кинотеатр 11.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Кинотеатр, который в «Панфиловском» называют «РезилПарк», планируют открыть к 1 сентября.

В администрации торгового центра его параметры не сообщают: ни число залов, ни какая сеть будет там работать.

Известно только, что кинотеатр будет на втором этаже. Его будут строить на свободных площадях.

В Зеленограде сейчас два кинотеатра: в торговом центра «Иридиум» работает сеть «Каро-фильм», в «Зеленопарке» — «Синема Парк».

Будет ли вам удобней ходить в кинотеатр в «Панфиловский», а не в «Иридиум» или «Зеленопарк»?
Да
Нет
Не зависит от расположения
Проголосовали 213 человека
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама