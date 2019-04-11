Кинотеатр, который в «Панфиловском» называют «РезилПарк», планируют открыть к 1 сентября.

В администрации торгового центра его параметры не сообщают: ни число залов, ни какая сеть будет там работать.

Известно только, что кинотеатр будет на втором этаже. Его будут строить на свободных площадях.

В Зеленограде сейчас два кинотеатра: в торговом центра «Иридиум» работает сеть «Каро-фильм», в «Зеленопарке» — «Синема Парк».