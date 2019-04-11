Будет ли вам удобней ходить в кинотеатр в «Панфиловский», а не в «Иридиум» или «Зеленопарк»?
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Кинотеатр, который в «Панфиловском» называют «РезилПарк», планируют открыть к 1 сентября.
В администрации торгового центра его параметры не сообщают: ни число залов, ни какая сеть будет там работать.
Известно только, что кинотеатр будет на втором этаже. Его будут строить на свободных площадях.
В Зеленограде сейчас два кинотеатра: в торговом центра «Иридиум» работает сеть «Каро-фильм», в «Зеленопарке» — «Синема Парк».
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