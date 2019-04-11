Открывается и приглашает к себе любителей театрального искусства студия «Аплодисменты». Занятия проводятся бесплатно и только для людей старше 55 лет.
Записаться сейчас можно на сайте или по телефону 8(499)735-99-25. Места не ограничены. Студия начнет работать в конце апреля в Культурном центре «Зеленоград» (ДК), предположительно 23 апреля. Творческие встречи будут проходить по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00. Студия «Аплодисменты» будет работать в рамках проекта «Московское долголетие».
Руководитель и преподаватель студии Руслана Виноградова обещает научить понимать механизмы актерской игры и искусства общения, и позже претворять их в жизнь. Для кого-то это возможность исполнить свою давнюю мечту и впервые выйти на сцену. В будущем планируются выступления коллектива учеников.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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