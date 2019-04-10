Четырехлетний мальчик оказался в гипсе после посещения «Иридиума». Несчастный случай произошел на эскалаторе при спуске на первый этаж. Охрана торгово-развлекательного центра заявила родителям, что ребенок сам виноват, но показать запись с камеры видеонаблюдения отказалась.

Это было в одну из суббот в разгар дня, около 13 часов 40 минут. Семья уже собиралась домой, спускалась на эскалаторе к выходу. Отец мальчика — впереди, мама стояла на одной ступеньке с ребенком, держа его за руку.

Мужчина сошел с эскалатора, мама с малышом тоже приготовились. В этот момент женщина почувствовала какой-то удар по ступеньке, а в следующий миг ребенок закричал: «Мама, ножка!» Нога ребенка была вывернута под неестественным углом, сапог застрял в опускающейся ступеньке. Мама успела вытащить ногу сына из сапога, выдернула обувь из эскалатора, схватила малыша на руки и «слетела» с эскалатора. Всё это в секунды.

Малыша успокоили, папа попросил его пошевелить ногой — пошевелил. Домой ребенка несли на руках, но дома он так и не смог встать на ногу. Тогда вызвали «скорую», на которой доехали до детской травматологии. Там рассказали докторам, как всё случилось. Врач поделился, что в его практике такое впервые. Сделали малышу рентген — снимок показал перелом трех плюсневых костей. Сейчас мальчик в гипсе и очень грустит, что бегать нельзя.