Четырехлетний мальчик оказался в гипсе после посещения «Иридиума». Несчастный случай произошел на эскалаторе при спуске на первый этаж. Охрана торгово-развлекательного центра заявила родителям, что ребенок сам виноват, но показать запись с камеры видеонаблюдения отказалась.
Это было в одну из суббот в разгар дня, около 13 часов 40 минут. Семья уже собиралась домой, спускалась на эскалаторе к выходу. Отец мальчика — впереди, мама стояла на одной ступеньке с ребенком, держа его за руку.
Мужчина сошел с эскалатора, мама с малышом тоже приготовились. В этот момент женщина почувствовала какой-то удар по ступеньке, а в следующий миг ребенок закричал: «Мама, ножка!» Нога ребенка была вывернута под неестественным углом, сапог застрял в опускающейся ступеньке. Мама успела вытащить ногу сына из сапога, выдернула обувь из эскалатора, схватила малыша на руки и «слетела» с эскалатора. Всё это в секунды.
Малыша успокоили, папа попросил его пошевелить ногой — пошевелил. Домой ребенка несли на руках, но дома он так и не смог встать на ногу. Тогда вызвали «скорую», на которой доехали до детской травматологии. Там рассказали докторам, как всё случилось. Врач поделился, что в его практике такое впервые. Сделали малышу рентген — снимок показал перелом трех плюсневых костей. Сейчас мальчик в гипсе и очень грустит, что бегать нельзя.
«На следующий день я поехала в „Иридиум“, чтобы посмотреть запись и понять, что вообще произошло, но старший охранник сказал, что мне запись не покажут, сами посмотрят», — рассказала Zelenograd.ru Наталья, мама ребенка.
Женщину оставили ждать за дверью. Вернувшись, старший подтвердил: камеры действительно зафиксировали инцидент на эскалаторе. С его слов, на записи видно, что ребенок сам засунул ногу в щётки — и его закрутило, «но посмотреть мы вам не дадим». Сказали разговаривать с администрацией, но сегодня, мол, воскресенье и никого нет.
В понедельник Наталья позвонила в «Иридиум», где ей ответили, что такими вопросами занимаются юристы, но они находятся не в ТЦ, «а номер мы вам не дадим», — и бросили трубку. Потом еще несколько раз звонила — теперь отвечали, что с этим вопросом не к ним, а к хозяину ТЦ. А кто он и как с ним связаться, по словам администратора, никто не знает.
В «Иридиуме» Zelenograd.ru отказались говорить, как долго они хранят записи с камер видеонаблюдения. Ответили: «Такую информацию мы предоставляем только сотрудникам правоохранительных органов». Поэтому если кто-то что-то потерял в торговом центре и хочет найти, что-то пропало или случилось, должны написать заявление в полицию. Больше в ТЦ ничего комментировать не захотели и положили трубку.
Сейчас родители сожалеют, что не вызвали «скорую» и полицию сразу в торговый центр. Настолько испугались за ребенка и растерялись, что просто не пришло в тот момент в голову. Собирались писать заявление в полицию, чтобы получить видеозапись, но это физически тяжело сделать, ведь четырехлетнего ребенка придется долго носить на руках. «А сейчас уже, наверное, поздно», — говорит Наталья.
Передал ли травмпункт в правоохранительные органы телефонограмму о травмировании несовершеннолетнего в торговом центре, неизвестно.
Если с вами случались какие-то неприятности в торговых центрах вообще, и на эскалаторах в частности, поделитесь с нами своими историями.
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